Spezialfirma begutachtet Attraktion Drache der Nibelungenhalle verliert nach 90 Jahren den Kopf

Kopflos zu sein, das beschreibt einen Zustand, in dem man nicht weiß, was man tut. Nun kann man genau das von Drache Fafner so ganz und gar nicht behaupten. Im Gegenteil. Seit 90 Jahren wacht der 13 Meter lange Geselle verlässlich über die Nibelungenhalle am Drachenfels, eine Stein gewordene Konstante nach dem Vorbild der Drachengestalt in Richard Wagners „Ring der Nibelungen“. Und natürlich ist Fafner, in der nordischen Mythologie auch Fafnir, eine der Attraktionen vor allem für die jungen und jüngsten Besucher, neben den lebendigen „Drachen“ im benachbarten Reptilienzoo.