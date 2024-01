Vorläufiger Baustopp am Drachenfels Das bedeutet das Urteil für das Projekt Burghof

Königswinter · Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Dienstag vorläufig den Umbau des Burghofs am Drachenfels gestoppt. Das Gericht gab einer Beschwerde der Umweltorganisation BUND statt. Was das Urteil nun für das Projekt bedeutet.

23.01.2024 , 15:00 Uhr

Einen Baustopp gibt es jetzt nach dem OVG-Urteil für den Burghof in Königswinter unterhalb des Drachenfelsplateaus. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat den Umbau des Burghofs vorläufig gestoppt. Das Gericht gab der Beschwerde des Landesverbandes NRW des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Recht, nachdem das Verwaltungsgericht in Köln den Eilantrag des BUND gegen den naturschutzrechtlichen Ausnahme- und Befreiungsbescheid des Rhein-Sieg-Kreises abgelehnt hatte. Der Beschluss des OVG Münster von 22. Januar wurde dem Rhein-Sieg-Kreis am Dienstag zugestellt und ist unanfechtbar, sodass der Kreis auch nicht in Revision gehen kann.