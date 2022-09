Hubschrauber entdeckt Vermissten : 85-jähriger Wanderer aus Hang am Drachenfels gerettet

Ein 85-jähriger Mann am Drachenfels wird vermisst. Er war am Freitagmorgen zu einer Wanderung aufgebrochen, und ist bislang nicht zurückgekehrt. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Die Polizei Bonn hatte am Freitagabend mit einem großen Aufgebot rund um den Drachenfels nach einem vermissten 85-jährigen Wanderer gesucht. Ein eingestezter Hubschrauber entdeckte den Mann in der Nacht in einem Hang oberhalb der Fangnetze an den Weinbergen.



Nachdem am Freitag ein 85-jähriger Wanderer am Drachenfels vermisst gemeldet worden war, entdeckte in der Nacht ein Polizeihubschrauber eine Person im Hang oberhalb der Weinberge und Fangnetzte nahe der Drachenfelsstraße. Es handelte sich um den vermissten Senior.

Die Feuerwehren aus Rhöndorf und Bad Honnef waren mit einer speziellen Abteilung zur Absturzsicherung vor Ort. Der 85-Jährige konnte leicht verletzt aus dem Hang mit Hilfe einer Schleifkorbtrage hinunter gelassen und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Der Mann, bei dem gesundheitliche Probleme bekannt sind, war am Freitagmorgen zu einer Wanderung am Drachenfels aufgebrochen. Gegen 12.30 Uhr meldete er sich bei Angehörigen, dass er sich in einem Dornenbusch verfangen hatte.

Daraufhin leitete die Polizei erste Suchmaßnahmen ein. Später meldete sich der Wanderer nochmal bei seinen Angehörigen, dass er nun auf dem Rückweg nach Hause sei und auch eine Verabredung am Nachmittag wahrnehmen wollte.

Zu dieser Verabredung erschien der 85-Jährige jedoch nicht und war nach Angaben der Polizei auch später nicht nach Hause zurückgekehrt. Da eine Gefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte die Polizei ihre Suchmaßnahmen am Freitagnachmittag ausgeweitet.

Der nächtliche Einsatz dauerte etwa zwei Stunden, wie genau der Mann in diese Notlage geraten war, ist bisher nicht bekannt.

(ga)