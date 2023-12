Nach Schienenbruch Drachenfelsbahn kann wieder fahren

Hintergrund: Am ersten Adventssonntag musste die Drachenfelsbahn wegen des festgestellten Bruchs in einer Schiene ihren Betrieb einstellen (der GA berichtete). Die älteste Zahnradbahn Deutschlands, die in diesem Jahr 140 Jahre alt geworden ist, befindet sich zwar eigentlich seit Mitte November in der Winterpause, hatte aber zum Auftakt der „Adventszeit auf Schloss Drachenburg“ eine Pause von der Winterpause eingelegt und ihren Fahrbetrieb bis hoch zum Drachenfelsplateau wieder aufgenommen – für die drei Adventswochenenden bis Heiligabend.