Ärger in den sozialen Netzwerken : Drachenfelsbahn wirbt mit Flugzeugbanner für Wiedereröffnung

Ärger in den sozialen Netzwerken

Die Drachenfelsbahn ist die älteste Zahnradbahn Deutschlands, die noch in Betrieb ist. Foto: Bergbahnen im Siebengebirge

Siebengebirge Am Wochenende kreiste über Königswinter ein Flugzeug mit einem Werbebanner der Drachenfelsbahn, das auf den Betriebsstart hinwies. In den Sozialen Medien löste die Aktion Unmut aus.

Für Ärger in den Sozialen Medien hat eine Werbeaktion der Drachenfelsbahn gesorgt. Am Wochenende flog ein Flugzeug mit einem Werbebanner über Königswinter, was bei einigen Usern auf Unverständnis stieß.