„Drachenstarkes Ehrenamt“ : Forum Ehrenamt und Stadt vergeben Preise in Königswinter

In der Aula des Schulzentrums Oberpleis vergibt Bürgermeister Lutz Wagner (6.v.r.) die Preise „Drachenstarkes Ehrenamt“ an verdiente Bürgerinnen und Bürger. Foto: Frank Homann

Königswinter Ohne das ehrenamtliche Engagement läge Vieles brach in den Kommunen. Das Forum Ehrenamt und die Stadt Königswinter würdigen den Einsatz regelmäßig mit einem Ehrenamtstag und einem Preis für verdiente Bürgerinnen und Bürger. Dieses Mal ging die Belobigung an zwei Frauen und zwei Männer.

Ein Tag im Zeichen des Ehrenamtes: In der Aula des Schulzentrums Oberpleis drehte sich alles um den „Kitt der Gesellschaft“, wie es Königswinters Bürgermeister Lutz Wagner formulierte. Vereine und Institutionen aus Königswinter und der Region stellten dort nicht nur die Inhalte ihrer Arbeiten vor. Die Veranstaltung bildete zudem den Rahmen für die Verleihung des Preises „Drachenstarkes Ehrenamt“ an verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger.

In der Krise ist Kreativität gefragt

Veranstalter des Tages war das Forum Ehrenamt, die Freiwilligenagentur für Königswinter und Umgebung, in Kooperation mit der Stadt Königswinter. „Wir engagieren uns“: Unter diesem Motto ging es dieses Mal insbesondere um den Umgang der Vereine mit der Dauerkrise der vergangenen Jahre. „In der Krise war vor allem Kreativität gefragt“, lautete das Resümee einer Podiumsdiskussion mit Vereinsvertretern und weiteren Akteuren im Ehrenamt. Wichtig in der Vereinsarbeit seien darum Flexibilität, Kompetenzerweiterung, sowie die Ausweitung des thematischen Spektrums.

Zu den Preisträgern zählten Veronika Kendzia, Maria Landsberg und Arne Pöppel. Ein Sonderpreis ging an Jochen Rohner. Veronika Kendzia ist Mitbegründerin und Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle Troisdorf, unterstützt Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Zudem engagiert sie sich als Integrationslotsin, in der Hausaufgabenbetreuung, in der Begleitung von Geflüchteten, in der Prävention zum Thema häusliche Gewalt und für den gemeinsamen Austausch. Kendzia ist zudem auch Mitglied des Flüchtlingsbeirates im Rhein-Sieg-Kreis.