Preisvergabe in Königswinter „Drachenstarkes Ehrenamt“: Warum dieser Einsatz unersetzlich ist

Königswinter · Die Freiwillige Feuerwehr ist nur ein Beispiel dafür, wie wichtig das Ehrenamt in der Gesellschaft ist. Sei es auf dem sozialen Sektor, im Sport oder in der Kultur - ohne den freiwilligen Einsatz unzähliger Menschen sähe es in vielen Bereichen in der Gesellschaft düster aus. Beim Ehrenamtstag in Königswinter geht es jeweils darum, Danke zu sagen - und den Finger auf Wunden zu legen, die das Engagement erschweren.

11.03.2024 , 15:00 Uhr

Bürgermeister Lutz Wagner (links) und Jochen Beukers (rechts) ehren Wolfgang Hilger (von links), Klaus Witberg, Anja Krall und Heribert Joachim für herausragendes Engagement. Foto: Iris Zumbusch





Von Iris Zumbusch