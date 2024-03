Mobilität im Siebengebirge Drei Carsharing-Standorte für Königswinter

An drei Standorten soll es demnächst auch in Königswinter Carsharing geben. Am Busbahnhof in Oberpleis, am Bahnhof in Königswinter und am Proffenweg in Niederdollendorf werden jeweils zwei Stellplätze für das stationsbasierte Angebot bereitgestellt. Anbieter können an einem Interessenbekundungsverfahren teilnehmen, das voraussichtlich im Mai gestartet wird. Nach den entsprechenden Empfehlungsbeschlüssen in den Fachausschüssen muss der Stadtrat am 29. April noch endgültig grünes Licht geben.