Auszeichnung für besonderes Engagement : Drei Frauen aus Königswinter bekommen den Ehrenamtspreis

Heisterbach Seit Jahren sind Gitta Becker, Irene Feldhaus und Rosemarie Straßer im Hintergrund aktiv - jetzt standen sie selbst einmal im Mittelpunkt: Die Stadt Königswinter verlieh ihnen den Engagementpreis.

Gitta Becker, Irene Feldhaus, Rosemarie Straßer: Drei „drachenstarke“ Frauen, die sich in Königswinter seit vielen Jahren ehrenamtlich engagieren – ohne viel Aufhebens darum zu machen. Am Freitag standen sie dann doch einmal verdient im Licht der Öffentlichkeit: Für ihr Engagement erhielten sie den Ehrenamtspreis der Stadt Königswinter.

Pionierin in der Hospizbewegung

Ehrenamtliches Engagement bestimmt auch das Leben von Irene Feldhaus. Sie gilt als Pionierin der Hospizbewegung in Königswinter, hat den ambulanten ökumenischen Hospizdient „Ölberg“ mit aufgebaut. „Zuvor war das Wort Hospizdienst in Königswinter eher weniger präsent“, so Wirtz. Von 2006 bis 2015 war Feldhaus Vorsitzende des Vereins, „in dieser Leitungsrolle hat sie mit sehr hohem Engagement den Aufbau und die Etablierung des Hospizdienstes in der Bevölkerung und bei den Kooperationspartnern verantwortet“.