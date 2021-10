Weitere Verkehrsbehinderungen im Oktober : Dritte Vollsperrung der A3 am Wochenende

Das nächste Stau-Wochenende steht den Autofahrern in der Region auf der A3 bevor: Der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und Lohmar wird voll gesperrt. Foto: Christoph Schmoll

Rhein-Sieg-Kreis Zum dritten Mal in Folge wird die Autobahn 3 an diesem Wochenende zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar voll gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke. Auch in Fahrtrichtung Frankfurt müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Autofahrer auf der A 3 müssen sich an diesem Wochenende einmal mehr mit Geduld wappnen: Die zuständige Autobahn GmbH sperrt am Freitagabend um 22 Uhr den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und Lohmar in Fahrtrichtung Köln voll. Voraussichtlich ab Montag, 5 Uhr, soll der Verkehr wieder rollen. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte, sind in dieser Zeit auch die Zufahrten von der A560 aus beiden Fahrtrichtungen auf die A3 in Richtung Köln geschlossen.

Der Verkehr wird über die A560 und die A59 bis zum Autobahndreieck Heumar umgeleitet, die Strecken sind mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Ausdrücklich weist die Autobahn GmbH Autofahrer darauf hin, die Sperrung nicht durch das Siebengebirge zu umfahren: Auf der B42, die im Rheintal von Königswinter nach Bonn führt, steht derzeit nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Für den Fernverkehr gibt es bereits ab Hessen Hinweise auf den gesperrten Autobahnabschnitt: Fahrer, die aus Richtung Würzburg ins Rheinland unterwegs sind, werden ab Autobahndreieck Seligenstadt (A3/ A45) über die A45 bis zum Autobahndreieck Olpe-Süd und weiter über die A4 in Richtung Köln geleitet. Eng wird es dieses Mal im Übrigen auch in Gegenrichtung: Bis Montag, 5 Uhr, stehen zwischen Lohmar und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Mit „starkem Verkehrsaufkommen“ und „wahrscheinlichen Staulagen“ rechnet die Autobahn GmbH auch dieses Mal. Verkehrsauswertungen der beiden vorangegangenen Sperrungen hätten jedoch ergeben, dass sich die Autofahrer am zweiten Wochenende besser auf die Situation eingestellt hätten und die Staulänge insgesamt abgenommen habe, so Benjamin Rombelsheim von der Autobahn GmbH. Auswertungen zeigten: Während an einem „normalen“ Wochenende mehr als 50.000 Fahrzeuge pro Tag aus Rheinland-Pfalz nach NRW fahren, waren es an den beiden vergangenen Wochenenden rund ein Drittel weniger. Ein um etwa 20 Prozent höheres Verkehrsaufkommen registrierte die Autobahn GmbH hingegen auf der Umleitung ab dem Autobahndreieck Seligenstadt.

Die Entlastung am zweiten Wochenende lag zum einen mutmaßlich an der zumindest einspurig wieder befahrbaren Bundesstraße 42 zwischen dem Siebengebirge und Bonn, die am ersten Stau-Wochenende ebenfalls gesperrt war, sowie der geöffneten Auffahrt Lohmar. Laut Autobahn GmbH fuhren dort mit 12.000 Fahrzeugen am Tag etwa doppelt so viele auf die A3 in Richtung Norden auf wie an einem üblichen Wochenendtag.

Von freier Fahrt allerdings kann auch nach der dritten Vollsperrung vorerst keine Rede sein. In Fahrtrichtung Frankfurt stehen von Montag, 4. Oktober, bis Samstag, 9. Oktober, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr, sowie von Montag, 11. Oktober, 24 Uhr, bis Freitag, 15. Oktober, 13 Uhr, nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die Tank- und Rastanlage Siegburg-West ist voraussichtlich von Donnerstag, 7. Oktober, bis Donnerstag, 14. Oktober, wegen Asphaltarbeiten komplett gesperrt.