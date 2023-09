Reihe Pro Klassik: Duo PS mit virtuoser Schlagzeugmusik im Haus Bachem

In der Reihe Pro Klassik wird es im Oktober und November unter dem Motto „Königswinterer Akzente 2023" weitere Konzerte geben. Am 28. Oktober spielen um 19 Uhr Marie-Luise und Christoph Dingler als „The Twionlins - Eight Seasons“ Vivaldi und Piazolla in der evangelischen Kirche Oberpleis (Ittenbacher Str. 42). Im Haus Bachem (Drachenfelsstr. 4) gibt es am 4. November 18 Uhr, den Klavierabend „Chopin à la carte“ mit Herton Mikeli und am 11. November gastiert dort um 18 Uhr das Trio Albrapsodie mit Weltmusik. Am 9. Dezember gibt es um 18 Uhr einen musikalisch-literarischen Weihnachtsabend in der evangelischen Kirche Oberpleis.