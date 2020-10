Seniorendorf Oberpleis : E-Bikes und Car-Sharing für die neuen Alten

Auf dem Gelände der Weiner KG entsteht ein Wohnpark für Senioren. Foto: Frank Homann

Oberpleis Vom Chalet bis zum Pflegeplatz soll es hier alles geben. Das geplante Seniorendorf in Oberpleis will sich an den Bedürfnissen der 68er-Generation ausrichten. Umweltschutz und Corona haben das Projekt aufgehalten, aber nicht gestoppt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansjürgen Melzer Redakteur Siebengebirge

Der älteste Interessent, der sich für einen Platz im geplanten Wohnpark am Pleisbach gemeldet hat, ist stolze 86 Jahre alt. Wenn alles gut läuft, könnte er Ende 2022 in dem neuen Seniorendorf einziehen.

Das soll auf dem Gelände der heutigen Weiner KG an der Propsteistraße in Oberpleis entstehen. Bungalows und Pflegeplätze für etwa 120 Senioren sind dort geplant. Für das Projekt liegen mehr als 100 Anfragen vor, viele davon kommen aus der unmittelbaren Umgebung, aus Oberpleis. Der 86-Jährige zum Beispiel sei ein rüstiger Rentner aus dem Siebengebirge, der vor zwei Jahren seine Frau verloren habe und jetzt im Wohnpark am Pleisbach einen Neustart plane, sagt Dirk Hillesheim, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Unternehmens Inovavita.

Menschen um die 70 fragen an

Die meisten Anfragen kämen von Menschen, die um die 70 Jahre alt seien. „Vorher zieht niemand freiwillig aus seinem Einfamilienhaus im Siebengebirge aus. Die Interessenten haben oft erste Einschränkungen oder den Verlust ihres Partners zu beklagen“, sagt er. Gleichzeitig würden die Bewohner immer älter. „Wir feiern in den Einrichtungen immer häufiger 100. Geburtstage. Das ist keine Seltenheit mehr.“

Dabei hätten sich gerade die Ansprüche der neuen Senioren, die zum Teil der 68er Generation angehören würden, gegenüber den Senioren der Nachkriegsgeneration deutlich verändert. Diesen Kunden wolle man E-Bikes und ein Car-Sharing-Modell mit Elektro-Autos anbieten. Auf der Landesstraße werde in kurzer Entfernung zum Seniorendorf eine neue Bushaltestelle gebaut, wobei sein Unternehmen den Kostenanteil der Stadt übernehme.

Shuttle zum Busbahnhof

Außerdem werde ein Shuttle zum Oberpleiser Busbahnhof eingerichtet. „Die Leute sollen nicht in Oberpleis isoliert sein.“ Durch das Gelände des Seniorendorfs werde zudem ein öffentlicher Radweg verlaufen. „Wir wollen Verkehr und Betrieb auf dem Gelände. Die Radfahrer können auch gerne in unser Restaurant einkehren“, so Hillesheim.

Inovavita sieht das Seniorendorf als Leuchtturmprojekt in Nordrhein-Westfalen. Auch die Königswinterer Kommunalpolitik sieht bereits seit der ersten Präsentation im Jahr 2017 den großen Bedarf für ein solches Angebot. Allerdings forderten die Politiker den Investor auch auf, das Bauvolumen zu reduzieren.

Seit November 2019 allerdings scheint das Projekt zu ruhen. Damals beschäftigte sich der städtische Planungs- und Umweltausschuss mit dem Projekt und der dafür notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans. Umfangreiche Erfordernisse des Landschafts-, Gewässer- und Hochwasserschutzes mussten anschließend in die neuen Pläne eingearbeitet werden.

Umweltgutachten und Neuplanung

„Doch dann kam Corona und wir haben so ziemlich alles durchdekliniert, was wir als Investor eigentlich nicht gebrauchen können“, sagt Hillesheim. Mehrere Umplanungen und Gutachten waren wegen der Nähe zum Überschwemmungsgebiet des Pleisbachs und zum Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Zu den Anforderungen gehörte, die Ufersicherung zu berücksichtigen und einen Abstand von mindestens fünf Metern zum Pleisbach einzuhalten.

„Wir haben jetzt alles in der Reihe und wollen das Gesamtpaket in der Januar-Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vorstellen“, so Hillesheim. Danach geht der Bebauungsplan in die Offenlage. Weitere planungsrechtliche Voraussetzungen: Der Stadtrat muss anschließend den Satzungsbeschluss fassen und auch die Bezirksregierung muss zustimmen.

„Wir haben uns mit dem Bauamt verständigt, parallel zum Bebauungsplanverfahren den Bauantrag einzureichen, um dann so schnell wie möglich starten zu können“, sagt Hillesheim. Seine Hoffnung: Im Juni 2021 könnte mit dem Bau begonnen werden. Bei einer erwarteten Bauzeit von 18 bis 24 Monaten könnte dann der Wohnpark am Pleisbach im besten Falle Ende 2022 bezugsfertig sein. Das Projekt hat laut Hillesheim ein Volumen von 28 Millionen Euro.

Pflegezentrum und Kurzzeitplätze

Bei der Umplanung sind zwei Doppel-Chalets auf der Strecke geblieben. Jetzt sollen nur noch sieben dieser eingeschossigen Bungalows mit einer Wohnfläche von jeweils 80 Quadratmetern entstehen. Sie grenzen direkt an eine Parkanlage, die im Landschaftsschutz- und Überschwemmungsgebiet vorgesehen ist. Außerdem enthalten die Pläne ein viergeschossiges Pflegezentrum mit zwei Wohngruppen für je zwölf Bewohner und eine Wohngruppe mit zwölf Plätzen als Hotel oder Kurzzeitpflege. In dem Pflegemodul sind auch Tagespflegeplätze, Verwaltungsflächen und ein teilöffentliches Restaurant geplant.

In einem weiteren viergruppigen Gebäude, dem Modul Service-Wohnen, entstehen 40 Wohnungen mit einer Größe zwischen 40 und 70 Quadratmetern. „Wir bieten eine geschlossene Kette von Hilfen an. Die Menschen können bei uns eigenständig leben und den Service individuell dazu buchen“, sagt Hillesheim.

Der Geschäftsführer hofft nun auf Unterstützung der Politik. „Das Bauvolumen wurde aufgrund der Rahmenbedingungen deutlich reduziert. Das ist jetzt unser Vorschlag, der soweit mit der Verwaltung abgestimmt ist“, sagt er. Rechtlich lasse man sich von der Anwaltskanzlei Jeromin/Kerkmann beraten. Die Fachleute für Verwaltungsrecht stehen der Stadt Königswinter auch beim Bebauungsplan Sumpfweg zur Seite. Als positives Zeichen wertet Hillesheim, dass sich der wiedergewählte Landrat Sebsastian Schuster und der neugewählte Bürgermeister Lutz Wagner direkt nach der Kommunalwahl bei ihm über den Projektstand informierten.