Haus im Siebengebirge : Ehepaar gestaltet Traumvilla mit Blick auf Schloss Drachenburg

Hingucker: Das Büro „schwebt“ auf einem Glasboden. Foto: Frank Homann

Königswinter Eberhard und Gabriele Braun haben in Königswinter ihre Traumvilla gefunden. Die präsentierte sich anfangs allerdings als miefig und verwohnt - bis das Ehepaar sich dort einen Traum erfüllte.



Solche Häuser kann man nicht kaufen, die werden vererbt – das war die feste Meinung von Eberhard und Gabriele Braun, wenn sie früher von der anderen Rheinseite auf die Villen im Siebengebirge schauten. Seit 2012 sind sie selbst Eigentümer eines solchen Schmuckkästchens am Drachenfels. So verändern sich die Perspektiven.

Die Eheleute aus Stuttgart hatten lange in Siegburg gelebt, in einem Reihenendhaus. Sie suchten etwas Freistehendes. Als sich Gabriele Braun nach dem Blick in ein Schaufenster in Bad Honnef in Höhe eines Zebrastreifens wieder umdrehte, hielt ein Auto extra für sie. „Da musste ich doch rüber“, sagt sie lachend. Und sie stieß auf der anderen Seite auf den Schaukasten eines Immobilienunternehmens. Da war es, ihr Haus, von der Nordseite her fotografiert, komplett zugewachsen, „im Dornröschenschlaf“, wie es im Exposé hieß. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnern sich die Brauns an diesen Moment.

Und als sie bei der Besichtigung der Immobilie mit der Maklerin und 15 weiteren Interessenten die Außentreppe zur Veranda an der rheinseitigen schrägen Mauer hochstiegen, war es komplett um sie geschehen und die Stiege hatte ihren Namen weg: „Rapunzeltreppe“. Die Brauns erhielten den Zuschlag. Nicht die Aussicht war in erster Linie ausschlaggebend, eher die Abgeschiedenheit. „Hier können wir frei atmen.“ Aber zunächst einmal mussten sie das Objekt freiräumen – innen und außen.

Renovierung dauerte zweieinhalb Jahre

„Es war miefig, verwohnt. Die Möbel waren noch drin, wir mussten entrümpeln“, erzählt Gabriele Braun. Und ihr Mann ergänzt: „Ein hal­bes Jahr lang habe ich nur umgegraben und Unkraut beseitigt.“ Eine ihrer beiden Töchter habe zweifelnd gemeint: „Ältere Leute verkleinern sich, ihr vergrößert Euch!“

Aber die Brauns hatten schon in ihrer süddeutschen Heimat drei Häuser umgebaut, sie wussten, was auf sie zukam. Zweieinhalb Jahre fuhren sie täglich zum Renovieren nach Königswinter. Gabriele Braun: „Aber es gab Momente, da wäre ich beim Anblick des Drachenfels‘ am liebsten aus dem Auto gesprungen.“

Alles war dunkel gehalten in diesem Gebäude. Unter Schichten mit Beton und Zement, Linoleum und rotem Filz holten Brauns den ursprünglichen Terrazzo-Boden zum Vorschein, ein Hingucker für Besucher. Wenn sie nicht gerade vom Landschaftspanorama hinter den großen Fenstern gefesselt sind, die teilweise wieder Holzrahmen erhielten.

Und vor allem: Aus drei Zimmern machten Eberhard und Gabriele Braun einen Raum. 52 Stützen wurden durch zwei T-Träger mit 6,50 Metern Länge ersetzt. Nun ist alles hell in diesem im Stil des englischen Historismus errichteten Gebäude.

Auf dem Glasboden „schwebt“ das Büro

Viele Ideen entwickelten die Hausbesitzer. Da gibt es nun ein „schwebendes“ Büro auf Glasboden neben Rundbogenfenstern statt eines schmuddeligen Speichers. Einen Tisch aus einem schweren Baumstamm rollte der Hausherr in einen Teppich und bugsierte ihn über die Treppen auf die Schlafzimmer-Terrasse.

Diese hatte ein Vorbesitzer bauen lassen, ein Pfarrer, der in den Sechzigerjahren „am schlimmsten renoviert hat“. Auch dessen stilistisch unpassende Haustür ersetzten die Brauns in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Die Baugenehmigung für die Villa war 1899 einem Herrn Dr. Wolfs in Köln erteilt worden. In die Geschichte ihres Domizils dringen die heutigen Eigentümer nach und nach vor.

Eberhard und Gabriele Braun lieben es, in der Morgensonne zu frühstücken mit Blick auf ihren Turm und auf Schloss Drachenburg. Vom Liegestuhl auf der Terrasse aus sehen sie auf den Rhein. Das Ehepaar richtete sich ein mit dem, was es schon besaß. Gabriele Braun: „Lediglich den Lüster haben wir neu besorgt.“

Sie hat beruflich Schaufenster gestaltet. Ihr Gespür für Ästhetik zeigt sich in liebevoll arrangierten Details. Das Büfett von Eberhard Brauns Großvater („Das haben wir unser Leben lang mitgeschleppt“); der Kartentisch mit Schnörkelfüßen aus dem Ersten Weltkrieg, ebenfalls vom Opa. Jahrelang stand er in der Scheune: „Den Tisch haben wir gerettet.“ Dieses Bewahren bedeutet ihnen Nachhaltigkeit.

Feigen neben der „Rapunzeltreppe“

Noch etwas holten sie nach 30 Jahren aus der elterlichen Scheune: den Rennwagen, mit dem Eberhard Braun in der Formel Super 1600 gefahren war. In der Remise fand der rote Flitzer seinen Platz. Braun, der Maschinenbau und Aerodynamik studierte, hatte ihn selbst konstruiert und gebaut. Ein Jahrzehnt fuhr er Rennen, war Testfahrer bei Porsche. Der 917/10 entstand in seinem Wohnzimmer. Braun startete mehrfach beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und hält heute noch den Rekord auf der Porsche-Teststrecke Weissach.

1981 wechselte er nach Köln, wurde Motorsporttechniker und später Motorsportleiter bei Ford. Er konstruierte etwa das Jägermeister-Auto für Klaus Ludwig, war Chef der Rallye-Abteilung Europa, betreute die Formel-Ford für Nachwuchsfahrer wie Michael Schumacher.

„Ich habe so viel gesehen, ich will nicht mehr fort“, sagt er heute und genießt mit seiner Frau das Traumhaus. Ein Dachreiter nach altem Vorbild soll noch auf den Turm. Und jetzt sind Eberhard und Gabriele Braun gespannt, wie viele Feigen sie in diesem Sommer ernten können. „Letztes Jahr waren es 180.“ Der Baum steht nahe der „Rapunzeltreppe“. Märchenhaft.

Haus-Steckbrief

■ Objekt: denkmalgeschützte Villa am Drachenfels in Königswinter

■ Baujahr: 1899

■ Stil: englischer Historismus

■ Größe: insgesamt rund 270 Quadratmeter Fläche

Foto: Frank Homann Liebevoll renoviert, behutsam modernisiert: Gabriele und Eberhard Braun genießen den Ausblick in die Umgebung.

Foto: Frank Homann Das helle und luftige Interieur spiegelt ihre Vorstellung von Wohnlichkeit. zurück

■ Nutzungsart: Wohnen