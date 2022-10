Vorpremiere von Kabarettistin Sabine Domogala in Königswinter : Ein besonderes Exemplar aus der Spezies der Kümmerer

Wohnprojekt in Königswinter : Im ehemaligen Drachenfelshotel entstehen Appartements Im ehemaligen Drachenfelshotel in Königswinter entstehen Appartements und Wohnungen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die für kurze Zeit in der Stadt leben wollen, etwa Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Erste Gäste sollen 2023 einziehen.