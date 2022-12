GA-Adventskalender : Ein Gang durch die Wand von Schloss Drachenburg

Königswinter Der GA öffnet im Advent Türen, die ansonsten verschlossen bleiben: Heute geht es nach Königswinter. Auf Schloss Drachenburg führt eine geheime Tür in die Küche.

Die dunkle Holzvertäfelung zieht sich an der gesamten Wand des Speisesaals auf Schloss Drachenburg entlang. Kleine Säulen mit einem schuppenartigen Muster verzieren das Holz. Dass sich an einer Stelle ein Türgriff aus Metall und ein Schlüsselloch verstecken, fällt von weitem kaum auf. Und das ist auch durchaus gewollt. „Die Dienstboten durften natürlich nicht gesehen werden“, erklärt Alexandra von dem Brinke, Assistentin der Geschäftsleitung auf Schloss Drachenburg. Dass hinter der versteckten Tür Bedienstete Essen zubereiteten, sollten die angesehenen Gäste nämlich nicht mitbekommen. Auf der anderen Seite der Tür führt eine enge Wendeltreppe in die alte Küche des Schlosses.