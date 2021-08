Ehrungen für engagierte Bockerother : Ein halbes Jahrhundert aktiv für das Dorf

STIELDORF Gründe zu feiern haben die Bockerother in diesem Jahr reichlich. Unter anderem besteht die Bürgergemeinschaft seit 50 Jahren - und ehrte jetzt ihre noch lebenden Gründungsmitglieder.

Es war eine in mehrfacher Hinsicht besondere Jahreshauptversammlung – an einem besonderen Ort, in einem besonderen Jahr, mit besonderen Gästen. In einem besonderen Jahr, da die Bürgergemeinschaft Bockeroth zurzeit ihr 50. Jubiläum feiert, an einem besonderen Ort, weil die Bockerother als allererster Verein den neuen Gemeindesaal der evangelischen Kirche Stieldorf für ihre Versammlung nutzen durften.