Bauausschuss in Oberpleis Ein „historischer“ Moment für die Kapelle in Vinxel?

Königswinter · Wie es um die Kapelle in Vinxel steht und mit welchen Kosten die Stadt für eine Sanierung rechnen muss, haben Architekten am Dienstagabend im Bauausschuss dargestellt. Das Ergebnis war durchaus erschreckend. Aber es ist etwas passiert, was Mona Mollweide-Siegert von der Kapellengemeinde als „historisch“ bezeichnen würde.

20.09.2023, 19:00 Uhr

Die Kapelle in Vinxel muss grundlegend saniert werden. Dass dies nun tatsächlich passieren könnte, dafür wurde am Dienstagabend im Bauausschuss ein entscheidender Schritt gemacht. Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

