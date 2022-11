100-Jahr-Feier : Ein Zapfenstreich für ein Jahrhundert Musik

Thomasberg Das Tambourcorps Siebengebirge feiert das Jubiläumsjahr mit einem berührenden Festakt. 150 Mitwirkende und zahlreiche Gäste, Gänsehautmomente inklusive.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres des Tambourcorps Siebengebirge Thomasberg gab es Gänsehautmomente – und das nicht etwa, weil es am späten Samstagnachmittag langsam recht frisch wurde, sondern weil der Große Zapfenstreich ein Erlebnis war, das unter die Haut ging. Rund 150 Mitwirkende – Musiker, Fackel- und Standartenträger sowie Funken – zogen zu den Klängen des traditionellen Yorck‘schen Marschs auf den festlich illuminierten Platz vor dem Franz-Unterstell-Saal in Thomasberg.

Regimentskapelle der Siegburger Funken hilft

Was Musikstücke und Ablauf des Großen Zapfenstreiches angeht, sind die Mitglieder des Tambourcorps schon fast „alte Hasen“. Gemeinsam mit der Blaskapelle aus Birken-Honigsessen, die ebenfalls Regimentskapelle der Siegburger Funken ist, hat man schon mehrere solcher Zeremonien bestritten. Als Serenade spielten die Thomasberger an diesem Tag den Konzertmarsch „Mars der Medici“ – „Eines unserer schönsten Stücke“, wie Pressesprecher Dietmar Anlauf verriet.

„Sie haben diesen Zapfenstreich mit all dem zum Ausdruck gebracht, was ihn ausmacht“, sagte Röttgen begeistert, nachdem die letzten Töne der Nationalhymne verklungen waren: „Das war großartig.“ Seit 100 Jahren sei das Tambourcorps wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen und dörflichen Lebens in Königswinter. Das, was man an diesem Abend miterleben konnte, „war eine eindrucksvolle Demonstration von Ehrenamt, Brauchtum und Tradition“.