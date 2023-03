Einbruch in Königswinter : Polizei fahndet weiterhin nach Einbrechern in Oberpleis

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Oberpleis mehrere Täter. Foto: Ulrich Felsmann

Oberpleis Die Polizei Bonn fahndet weiterhin nach den Verdächtigen, die am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Königswinter-Oberpleis eingedrungen sind. Die Täter hielten eine Mutter und ihre Tochter im Haus fest und bedrohten sie.



Die Fahndung nach den Unbekannten, die am Donnerstagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Siegburger Straße eingedrungen sind und zwei Bewohnerinnen vorübergehend festgehalten haben, läuft auf Hochtouren. Die Polizei hatte in dem Zusammenhang unter anderem nach Hinweisen zu einem verdächtigen Fahrzeug gefragt, das unweit des Tatortes gesehen worden war. Neue Hinweise ergaben sich bis Sonntag nicht.

Wie berichtet, geht die Polizei von vier Tätern aus, die zwischen 20 und 20.45 Uhr das Kellerfenster des Hauses aufbrachen, einstiegen und auf zwei Bewohnerinnen trafen. Die Täter forderten die 46-Jährige und ihre elfjährige Tochter auf, sich hinzusetzen; einer der Männer bedrohte sie laut Polizei mit einer Art Brechstange. Mit Schmuck, Uhren und Bargeld flüchteten die Täter. Mutter und Tochter blieben unverletzt. Sie brachten sich bei Nachbarn in Sicherheit und alarmierten die Polizei.

Die Polizei war nach der Tat mit einem Hubschrauber und Suchhunden im Einsatz. Hinweise erhofft sie sich auch zu einem weißen oder silberfarbenen Mercedes Kombi älteren Baujahres, der um 18.20 Uhr in der Nähe gesehen wurde und mit vier Personen besetzt gewesen sein soll. Die Polizei Bonn bittet Zeugen, Beobachtungen in möglichem Zusammenhang unter ☏ 02 28/15 0 bei der Kripo zu melden.

(suc)