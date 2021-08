Narkosemittel in Königswinter gestohlen : Polizei gibt Warnung nach Einbruch in Tierarztpraxis heraus

Königswinter Bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Königswinter-Römlinghoven haben die Täter einen Tresor mit Narkosemittel gestohlen. Die Polizei warnt jetzt vor möglichen Gefahren.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in eine Kleintierpraxis in der Straße „Lommerwiese“ in Königswinter-Römlinghoven eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter die Eingangstür gewaltsam auf und durchsuchten die Praxis offenbar gezielt nach möglichem Diebesgut. Aus einem Untersuchungsraum wurde ein Wandtresor gestohlen.