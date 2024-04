Park und Kulturhaus „Am Blauen See“ Eine außergewöhnliche Oase für Kultur- und Landschaftsfreunde

Für Gärtner, Künstler und Naturliebhaber können Gärten eine Quelle der Inspiration sein. Die Vielfalt der Pflanzen, die geschickte Anordnung von Farben und Texturen im Einklang mit kreativer Nutzung von Raum regen die Schöpfungskraft an und lassen Visionen an Form gewinnen. Petra und August Forster sind Landschaftsgärtner und haben sich einst mit dem Erwerb des Landschaftsparks „Am Blauen See“ in Thomasberg einen Lebenstraum erfüllt.