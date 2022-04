Alte Ansichtskarten des Siebengebirges : Einen wertvollen Schatz gehoben

KÖNIGSWINTER Historiker Ansgar Klein hat 400 Glasplatten für das Siebengebirgsmuseum und den Heimatverein Siebengebirge erworben. Sie geben Aufschluss über die historische Entwicklung der Rheinlandschaft.

Klein, auch zweiter Vorsitzer und Archivar des Heimatvereins, hält im weltweiten Netz immer wieder Ausschau nach allem, was unter den Begriffen Königswinter, sämtlichen Ortschaften oder unter der Gesamtbezeichnung Siebengebirge läuft – aus Liebe zur Heimat und Interesse an ihrer Geschichte. So entdeckte er das Verkaufsangebot über 400 Glasplatten. Sie dienten dem früheren Dortmunder Cekade-Verlag in den fünfziger und sechziger Jahren als Vorlagen für die Produktion von Grußkarten.