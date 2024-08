Brand in Königswinter-Rauschendorf Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Samstagabend gegen 20 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Königswinter-Rauschendorf an der Straße Am Lindenbaum in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, da die Bewohner zum Unglückszeitpunkt nicht Zuhause waren. Aufmerksame Anwohner konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte einen Hund aus dem Haus retten.