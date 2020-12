Adventskranz ging in Flammen auf : Feuerwehr rückt zu Brand in Eudenbach aus

Am Sonntagmittag war die Feuerwehr in Königswinter-Eudenbach im Einsatz. Foto: Ralf Klodt

Eudenbach Am Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Königswinter ausrücken. In einem Einfamilienhaus war ein Adventskranz in Brand geraten. Zwei Frauen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Bei einem Feuer in Königswinter-Eudenbach sind am Sonntagmittag zwei Frauen verletzt worden. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, hatte sich in dem Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Eudenbacher Straße ein Adventskranz entzündet. Während die herbeigerufene Tochter der älteren Hausbewohnerin den Brand löschte, wurde gegen 12.45 Uhr die Feuerwehr gerufen.

Die Alarmierung erfolgte dabei nach GA-Informationen über Umwege: Nachdem die Bewohnerin zunächst ihren Sohn um Hilfe gebeten hatte, rief dieser wiederum seine Schwester an, welcher es dann gelang, das Feuer im Haus der Mutter zu löschen. Ein Anwohner meldete die Flammen zudem der Polizei, die letztendlich die Feuerwehr informierte. Die Feuerwehr betont in diesem Zuge, bei einem Notfall oder einem Feuer immer die Notrufnummer 112 anzurufen. Die Einsatzkräfte befreiten das Haus mit Hilfe eines Überdrucklüfters noch von dem Rauch.