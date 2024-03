Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit Oberpleiser Paar brauchte einst eine Sondererlaubnis für die Heirat

„Meine Mutter schrieb deshalb den Hauptmann an“, erzählt die Jubelbraut. Der sagte „Ja“ – und so konnten sich Karl-Heinz Tonski und seine Verlobte Gertrud Schütz am 26. März 1959, ein Gründonnerstag, vor dem Standesbeamten und am Ostermontag jenes Jahres in der evangelischen Kirche von Duderstadt ewige Treue geloben. Draußen auf dem Kirchplatz standen die Kameraden in Uniform Spalier.