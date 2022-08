Personelle Probleme : Eröffnung von Post-Interimsfiliale in Stieldorf verzögert sich

Die geplante Eröffnung der Interimsfiliale der Deutschen Post am MIttwoch in Stieldorf wurde verschoben. Foto: dapd

Stieldorf Die Eröffnung der Interimsfiliale der Post in Stieldorf verschiebt sich auf vorerst unbestimmte Zeit. Eigentlich sollte die Filiale diesen Mittwoch öffnen.

Wer am Mittwochvormittag in der Oelinghovener Straße 2-4 das Angebot der Übergangsfiliale der Post nutzen wollte, wurde enttäuscht und stand vor verschlossen Türen. Eigentlich sollte am Mittwoch, 10. August, in der Oelinghovener Straße 2-4 in Stieldorf eine Interimsfiliale der Deutschen Post eröffnen. Wie ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group informiert, muss die Eröffnung aber verschoben werden. Als Grund werden kurzfristig aufgetretene personelle Probleme genannt. Ein neuer Termin, an dem die Filiale öffnen soll, steht noch nicht fest.