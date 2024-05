Noch in leerer Kirche Erstmals wieder Messe in Sankt Remigius in Königswinter

Seit mehr als zwei Jahren laufen die Sanierungsarbeiten an der katholischen Kirche St. Remigius in Königswinters Altstadt. Am Sonntag, 19. Mai, wird die Kirche erstmals wieder für Besucher geöffnet. Um 9.30 Uhr findet in der derzeit noch leeren Kirche an der Hauptstraße 410 eine Heilige Messe statt, wie Walter Faßbender vom Kirchenvorstand informiert. Es werde auch einige Sitzgelegenheiten vor Ort geben.