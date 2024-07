Escape-Room im Museum Für ein Siebengebirgslied von Willi Ostermann sind Rätselfans gefordert

Seit vergangenem Herbst gibt es auch in Unkel und in den Oberdollendorfer Weinbergen ein Escape-Angebot. „We Escape“ bietet die Rätseltouren im Siebengebirge unter dem Namen „Bonn Escape“ an. Zwei Stunden dauert etwa eine Rätsel-Wanderung durch die Weinberge, die am Gut Sülz in Oberdollendorf startet. Mit einem Rucksack gespickt mit Informationen geht es auf Tour. Die Escape-Wanderung „Fluch der Ursbachmühle“ in Unkel ist eher für fortgeschrittene Rätselfans. Hier gilt es, einen Fluch zu brechen. Infos und Buchung: we-escape.de