Gemeinschaftsaktion in Eudenbach : Im Oberhau wachsen 150 Bäume zum 150. Geburtstag der Kirche

Auftakt zum Jubiläum 150 Jahre Notkirche in Eudenbach : Oberhau feiert im „Stall von Bethlehem“ Gottesdienst Einen „Stall von Bethlehem“ gab es nicht nur im Heiligen Land, sondern nachweislich auch in der Königswinterer Höhenregion Oberhau. So zumindest benannten die Menschen ihre Notkirche. Grund: Vor 150 Jahren trafen sich die Menschen rund um Eudenbach zum Gottesdienst in einer Scheune.