Musiker aus dem westlichen Balkan zu Besuch in Königswinter : Europäische Friedenstruppe mit Geigenbögen

Das Western Balkan Youth Orchestra gibt am Freitag in der Zehntscheune ein musikalisches Gastspiel. Foto: Adem Marovci

Königswinter Das Western Balkans Youth Orchestra ist während seiner Deutschland-Tour zu Besuch in Königswinter. Kein Wunder, denn Desar Sulejmani, Leiter des Orchesters, lebt in Königsinwter. Das Orchester, bestehend aus Musikern aus den sechs Nicht-EU-Ländern auf dem Westbalkan,setzen sich mithilfe ihrer Musik für Frieden zwischen ihren Heimatländern ein.



Von Kai Fenja Horstmann

„Neue Wege“ heißt das Konzert des Western Balkans Youth Orchestra (WBYO), welches am Freitag, 19. August, 19 Uhr, in der Zehntscheune der Abtei Heisterbach zu Gast ist. Der Name des Konzerts trifft den Nagel auf den Kopf: Neue Wege finden, „Barrieren und Grenzen abbauen“ und im Gegenzug „Brücken erbauen“ ist die Vision und das Ziel des WBYO und Leiters Desar Sulejmani aus Königswinter.

Die jungen Musiker im Alter von 16 bis 27 Jahren kommen aus den sechs Nicht-EU-Ländern des westlichen Balkans. Eine neue Generation wächst in diesen Ländern heran, in welchen sich noch vor wenigen Jahren die vorangegangene Generation bekriegte. Auch heute gibt es zwischen den Ländern noch zu viele Streitigkeiten, Konflikte und Spannungen, die ein friedvolles Koexistieren erschweren. Mit „Musik, Einigkeit und Freude“ möchte das WBYO zwischen den Ländern vermitteln und Frieden stiften, sagt Sulejmani.

Der Balkan Latente Spannungen zwischen Serbien und Herzegowina Spannungen und Konflikte bestimmen das Zusammenleben der westlichen Balkanstaaten. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen – besonders im Kosovo, dem jüngsten Staat Europas. Das Kosovo wird von Serbien sowie von Bosnien- Herzegowina nicht als autonomen Staat anerkannt – auch von EU-Ländern wie Spanien oder Griechenland nicht. Besonders der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo artet immer wieder aus. Verschärfte Einreiseregelungen des Kosovo sorgen für jüngste Spannungen. Serbische Staatsbürger dürfen ohne ein kosovarisches Zusatzpapier zu ihrem serbischen Ausweis und ohne ein kosovarisches Autokennzeichen nicht mehr einreisen. Zum Ärger der serbischen Minderheit im Kosovo: Straßenblockaden an der Grenze sind die Folge. Der Hintergrund der Regeländerungen ist ein anhaltender Streit über die Nichtanerkennung von Ausweisdokumenten und Autokennzeichen auf serbischer und kosovarischer Seite. hfe

Orchester tourt durch Westbalkan und Europa

Die jungen Musiker kommen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und dem Kosovo. Desar Sulejmani hat sie aus verschieden Musikschulen und –hochschulen zusammengebracht und leitet das 60-köpfige Symphonieorchester als Ideengeber, Gründer und Dirigent. Offiziell 2019 gegründet, wurde das Orchester lange Zeit aufgrund der Pandemie ausgebremst und ging im Oktober 2021 erstmalig auf Tour.

Doch richtig in Fahrt gekommen sind die jungen Musiker erst in diesen Sommer: Die „New Ways – Summer Tour 2022“ startete Ende Juli im Westbalkan – derzeit befindet sich das Orchester in Deutschland, wo es Konzerte in Berlin, Kassel, Aachen, Essen und Königswinter spielt. In Königswinter eröffnen die Musiker die Spielzeit 2022 des Kulturvereins Pro Klassik, dessen Künstlerischer Leiter, Sulejmani, gleichzeitig auch der Leiter des WBYO ist.

Sulejmani ist Künstlerischer Leiter des Kulturvereins Pro Klassik

Der in Albanien gebürtige Pianist, Kammermusiker und Dirigent lebt zwar seit 24 Jahren in Essen und ist international tätig, setzt sich aber auch für den Königswinterer Kulturverein Pro Klassik ein. So ist er der künstlerische Leiter und Dirigent vieler Orchester und Projekte, etwa der European Summer Music Academy im Kosovo, der Deutschen Rhein-Philharmonie, des WBYO – und des Vereins Pro Klassik.

Großes ist geplant: „Wir haben uns für eine Förderung der EU ‚Creative Europe‘ beworben, was einen großen Zuschlag bedeuten würde. Wir haben einen Plan über vier Jahre ausgearbeitet und hoffen, dass unsere bisherige Arbeit die EU überzeugt hat“, erklärt Sulejmani. Der Zuschlag von 1,4 Millionen Euro würde eine gute Basis und große Möglichkeiten erschaffen. Über 40 Konzerte in vier Jahren seien geplant.

WBYO setzt sich für Frieden auf dem Balkan ein

Das WBYO steht ganz im Zeichen von Frieden. Besonders in der heutigen Zeit, in der Schlagzeilen aus der Ukraine und jüngst aus Taiwan die Nachrichten dominieren, sind Friedensbotschaften und Friedensbewegungen in konfliktreichen Regionen umso wichtiger. Ironisch hierbei ist, wie die extreme Bürokratisierung und Politik in den Westbalkanstaaten Friedensbewegungen auf indirekte Weise behindern. So seien zwei seiner Schützlinge an der serbischen Grenze abgewiesen worden, erzählt Sulejmani. „Man ist der willkürlichen Entscheidung der aggressiven serbischen Polizei ausgeliefert, die zwei unserer Musiker aus Nordmazedonien nicht über die Grenze lassen, da sie ihre Ausweise nicht anerkennen.“

Probleme jener organisatorischen Art würden immer wieder auftreten. „Vier kosovarische Musiker konnten ein anderes Mal nicht mit nach Bosnien-Herzegowina einreisen, da sie nicht die richtige Einreiseanmeldung hatten. Über Umwege können die Musiker meistens nachreisen, doch kosten die vielen Grenzkontrollen und die extreme Bürokratisierung Kraft und Nerven.“

Doch die Probleme ihrer Heimatländer behelligen die 60 Musikerinnen und Musiker des Orchesters nicht. Sie würden untereinander von einer großen Familie sprechen. „Sie sind alle gut vernetzt untereinander und verstehen sich sehr gut“, erzählt Sulejmani erfreut.

