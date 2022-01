Fusion der evangelischen Kirchengemeinden in Königswinter : Evangelische Christen gehen neue Wege

Fusion der Gemeinden

Die beiden fusionierten Gemeinden feiern am 30. Januar ihre Gründungsfestgottesdienste: die Evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge um 10.30 Uhr in der Auferstehungskirche in Ittenbach; die Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter um

15 Uhr in der Großen Kirche in Oberkassel.

Vom 1. Januar an oder an den folgenden Werktagen werden die Websites der Fusionsgemeinden unter www.ekisi.de (Siebengebirgsgemeinde) und www.kirche-ok.de (Gemeinde Oberkassel-Königswinter) freigeschaltet.

Zum Jahreswechsel werden durch elf Gemeindefusionen aus den bislang 655 Kirchengemeinden im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland 643 Gemeinden. An den Zusammenschlüssen sind 24 evangelische Gemeinden oder Teile dieser Kirchengemeinden beteiligt. Im Evangelischen Kirchenkreis An Sieg und Rhein gibt es die beiden genannten Fusionen. Die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Sie gliedert sich in 37 Kirchenkreise. mel