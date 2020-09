Neues Familienzentrum in Königswinter : Team des Kindergartens ist startbereit

KÖNIGSWINTER Die Evangelische Kindertagesstätte in Königswinter-Dollendorf ist jetzt als Familienzentrum zertifiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie steht der Start der Angebote aber noch aus.

Insgesamt besuchen derzeit 148 Jungen und Mädchen die Einrichtung, 115 werden am Standort „Am Dornenkreuz 1“ in Dollendorf betreut, 33 im Remigiushaus in der Altstadt. Bereits im Zusammenhang mit dem Neubau der Kita in Dollendorf, der 2015 abgeschlossen war, stand die Entwicklung hin zum Familienzentrum im Raum. „Wir waren von Anfang an darauf bedacht, uns für die Menschen zu öffnen“, so Bornscheid. Zwei große Tagungsräume unter dem Dach, ein großes Außengelände und ausreichend Parkmöglichkeiten schufen ideale räumliche Voraussetzungen. Im Januar 2019 wurde zudem die Außenstelle in der Altstadt eröffnet. Die 30 Kinder, die damals in die neu gestalteten Räume im Remigiushaus einzogen, stammten zu 85 Prozent aus Migrantenfamilien. Dass die Aufnahme des Betriebs und die Integration der Kinder „mega gut“ geklappt habe, ist etwas, auf das Bornscheid und ihr Team zu Recht stolz sind: „Es sind aber auch einfach ganz tolle Familien dort“.