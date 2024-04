Fähre zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg Warum die „Konrad Adenauer“ seit Wochen verschwunden ist

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mondorfer Fähre zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg hin und her fährt und die Arbeit für die angestammte Fähre „Konrad Adenauer“ übernimmt. So kam die bunt bemalte Fähre schon mehrfach zum Einsatz, wenn für die „Konrad Adenauer“ Wartungs- und Reparaturarbeiten anstanden. Auch diesmal sind Arbeiten an der Fähre der Grund dafür, dass die Mondorfer Fähre „einspringen“ muss. Mit wenigen Tagen ist es dieses Mal aber nicht getan, und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die „Konrad Adenauer“, die seit 1967 ihren Dienst tut, wieder zwischen Niederdollendorf und Godesberg zum Einsatz kommen wird.