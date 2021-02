Zeugen gesucht : Falsche Polizisten rauben Autofahrer auf der A3 aus

Königswinter Zwei falsche Polizisten haben am Mittwochabend auf der A3 bei Königswinter einen Autofahrer ausgeraubt. Sie erbeuteten dabei mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr haben zwei Männer bei einer vorgetäuschten Polizeikontrolle auf der Autobahn A3 mehrere Tausend Euro von einem 50-jährigen Autofahrer erbeutet. Sie sollen sich bei der mutmaßlichen Tat als Verkehrspolizisten ausgegeben haben.

Die Tatverdächtigen folgten laut Polizeiangaben zunächst dem Opfer in einem weißen Peugeot 206 in Richtung Köln. Kurz hinter der Anschlussstelle „Siebengebirge“ brachten sie den Geschädigten dazu, auf dem Standstreifen anzuhalten. Der 50-jährige Autofahrer gab später gegenüber den Ermittlern an, dass sich einer der beiden Tatverdächtigen als ziviler Polizist ausgegeben und dann bei der vorgetäuschten Kontrolle das Bargeld aus seinem geöffneten Portemonnaie gerissen habe.