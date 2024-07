Eltern und Kinder in der Krise Immer mehr Familien im Siebengebirge brauchen Unterstützung

Immer mehr Familien brauchen Rat und Unterstützung: Das geht aus der Bilanz der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) der Städte Königswinter und Bad Honnef hervor. Demnach war 2023, für das aktuell die Analyse vorliegt, geprägt von immer mehr Krisen in Familien und immer mehr ratsuchenden Eltern. Im Vergleich zu 2019 – also dem Jahr vor der Pandemie – sind die Fallzahlen sogar um 23 Prozent gestiegen. Mit 378 Beratungsanfragen verzeichnete die FEB im Jahr 2023 seit ihrem Bestehen in kommunaler Trägerschaft den bisherigen Höchststand, teilt das FEB-Team mit.