Mit zwei besonderen tierischen Gästen Feuchter Segen für Mensch und Tier in Heisterbacherrott

Heisterbacherrott · In den Garten der evangelischen Emmauskirche in Heisterbacherrott ist am Samstag zum ersten ökumenischen Gottesdienst eingeladen worden. Mit dabei waren auch zwei besondere tierische Gäste.

05.06.2023, 15:32 Uhr

Zum Abschluss des ökumenischen Gottesdienstes für Mensch und Tier in Garten der Emmauskirche Heisterbacherrott gab es noch einen Segen mit Weihwasser. Foto: Frank Homann





Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge