Feuer in Rauschendorf Komplizierter Schwelbrand in Spänebunker einer Tischlerei ausgebrochen

Ein Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Rauschendorf hat am Dienstagnachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Schwelbrand in der Tischlerei an der Straße Am Lindenbaum konnte nach GA-Informationen zunächst nur schwer gelöscht werden, da er in einem Spänebunker und einer Anlage zum Absaugen und Filtern der Holzspäne ausgebrochen war. Um offene Flammen zu verhindern, gingen die Feuerwehrleute behutsam vor.