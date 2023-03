Feuerwehr im Einsatz : Starke Rauchentwicklung nach Brand in Niederdollendorf

Am Freitag war die Feuerwehr wegen eines Brandes in Niederdollendorf im Einsatz. Foto: Ralf Klodt

Niederdollendorf In Niederdollendorf läuft am Freitagvormittag aufgrund eines Dachstuhlbrandes ein größerer Feuerwehreinsatz. Die Rauchwolke ist weithin zu sehen.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Freitagvormittag nach Niederdollendorf ausgerückt. Grund ist ein Dachstuhlbrand an einem Gebäude in der Straße Am Sperbaum. Die Feuerwehr geht unter anderem mit einer Drehleiter gegen das Feuer vor. Eine dunkle Rauchwolke zog auf und war weithin zu sehen.