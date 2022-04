Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf : Schlafender Hausbewohner bemerkte kokelndes Essen nicht

Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf

Verkokeltes Essen auf dem Herd führte am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz im Königswinterer Ortsteil Oberdollendorf. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus im Königswinterer Ortsteil Oberdollendorf aus. Ein Hausbewohner hatte Rauch unter einer Nachbarwohnungtür gesehen.

Kurz nach 20 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Königswinter alarmiert. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heisterbacher Straße in Königswinter-Oberdollendorf hatte unter der Wohnungstür eines Nachbarn Rauchentwicklung gesehen.