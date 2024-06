Kreisverkehr in Königswinter Oldtimer fängt während der Fahrt Feuer

Ein Oldtimer hat am Sonntag in Königswinter während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer eines Triumph TR6 Cabrio war am Sonntagnachmittag auf der L331 unterwegs, passierte ein McDonald's-Restaurant und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dann bemerkte er nach Angaben der Einsatzkräfte Rauch und Flammen an seinem Fahrzeug, stoppte es im Kreisverkehr und verließ es. Dadurch kam er unverletzt aus der brenzligen Situation.