Feuerwehreinsatz in Königswinter Lange Suche nach der „Kokel“-Ursache

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Königswinter haben am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr ungewöhnlich lange nach der Ursache für einen Kokel-Geruch in einem Haus an der Kronprinzenstraße in der Königswinterer Altstadt gesucht. Laut Heiko Basten von der Feuerwehr Königswinter habe man nach vergeblicher Suche in dem mehrstöckigen Haus auch in den Nachbarhäusern nach einer möglichen Brandursache gesucht. Jedoch ohne Erfolg.