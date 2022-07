Freiwillige sind Teil eines Sonderteams : Feuerwehr Königswinter könnte sehr schnell in Spanien oder Frankreich mitlöschen

Feuerwehr Königswinter könnte sehr schnell in Spanien oder Frankreich mitlöschen

Feuerwehrleute aus Bonn, Königswinter und Leverkusen haben als Teil eines Sonderteams im August 2021 beim Löschen der Waldbrände in Griechenland unterstützt. (Archivfoto) Foto: Feuerwehr Bonn

Königswinter In Spanien und Frankreich wüten Waldbrände. Die Feuerwehr Königswinter ist Teil einer Sondergruppe, die binnen weniger Stunden vor Ort unterstützen könnte. Vorausgesetzt, die Hilfe wird angefordert.

Die Feuerwehr Königswinter bildet gemeinsam mit Feuerwehren aus Bonn und Leverkusen das deutschlandweit erste Waldbrandmodul, das von anderen EU-Ländern zur Unterstützung beim Löschen von Waldbränden angefordert werden kann. Derzeit wüten in Wäldern in Spanien und Frankreich katastrophale Feuer.

Doch noch wird die Hilfe nicht benötigt. „Aktuell ist das Team noch nicht angefordert worden“, sagt Lutz Schumacher von der Feuerwehr Königswinter. Das könne sich aber durchaus noch ändern. Grundsätzlich, so Schumacher, sei das Modul ganzjährig einsatzbereit. Die Anforderung erfolge von der Europäischen Union an den Bund und von dort aus an die Bundesländer.