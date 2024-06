Feuerwehreinsatz am Sonntag Brennendes Trike sorgte für langen Stau auf der A3 bei Königswinter

Königswinter · Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zur A3 in Höhe von Königswinter ausgerückt. Ein Trike war in Brand geraten. Die Löscharbeiten sorgten für langen Stau in Fahrtrichtung Frankfurt.

30.06.2024 , 17:48 Uhr

Ein sogenanntes Trike ist am Sonntagnachmittag auf der A3 kurz vor der Ausfahrt Bad Honnef in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Königswinter





Von Dierk Himstedt