Feuerwehreinsatz in Königswinter Polizei ermittelt wegen „wilder“ Feuerstelle am Aussichtspunkt „Hülle“

Gegen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag haben mehrere Personen am Aussichtspunkt „Hülle“ in den Oberdollendorfer Weinbergen ein Feuer auf einer Wiese, nahe der dortigen Schutzhütte, entfacht. Die alarmierte Feuerwehr Königswinter rückte aus und löschte das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.