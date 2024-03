Feuerwehr-Einsatz in Oberdollendorf Photovoltaik-Anlage in einem Bungalow fängt Feuer

Königswinter · Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in den Königswinterer Ortsteil Oberdollendorf ausrücken. Eine Photovoltaik-Anlage war in einem Keller eines Bungalows in Brand geraten.

30.03.2024 , 11:27 Uhr

Die Feuerwehr löschte am Donnerstagnachmittag im Königswinterer Ortsteil Oberdollendorf einen Brand einer PV-Anlage im Keller eines Bungalows. Foto: Ralf Klodt





Von Dierk Himstedt