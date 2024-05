Ungewöhnlicher Einsatz Feuerwehr rettet Entenküken in Heisterbacherrott

Gegen 13.30 Uhr am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr Königswinter zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Passanten hatten mitbekommen, dass sich mehrere Entenküken in einem Regenrückhaltebecken am Gubener Weg in einer Notlage befanden, aus der sie sich alleine nicht befreien konnten, und die Rettungskräfte alarmiert.