Nachtigallental in Königswinter : Feuerwehr rettet Pärchen aus Steilhang im Siebengebirge

Nachtigallental in Königswinter

Unterhalb des Parkplatzes zum Nachtigallental in Königswinter musste die Feuerwehr ein Paar aus einem steilen Hang bergen, den es hinaufgestiegen war um abzukürzen. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Mittwochabend kam es im Nachtigallental in Königswinter zu einer Höhenrettung der Feuerwehr. Ein junges Paar wollte anstelle des Wanderwegs eine Abkürzung nehmen.

Das Nachtigallental in Königswinter gilt als wunderschöner und idyllischer Wanderweg am Fuße des Drachenfelses. Für ein junges Paar nahm ihre Wanderung am Mittwochabend allerdings ein weniger schönes Ende.