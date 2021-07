Babylon Berlin : Filmcrew auf Schloss Drachenburg

Königswinter Dreharbeiten zu „Babylon Berlin“ starten an verschiedenen Schauplätzen in Nordrhein-Westfalen. Schloss Drachenburg und Park sind im August für zwei Wochen geschlossen.

Alfred Nyssen hat es auf Schloss Drachenburg gut gefallen. Schauspieler Lars Eidinger gibt in den bislang drei Staffeln der Serie „Babylon Berlin“ den exzentrischen Spross einer Stahldynastie, der aus dem übermächtigen Schatten seines Erbes treten will.

Als sein repräsentatives Zuhause wählten die Location-Scouts seinerzeit Schloss Drachenburg oberhalb der Königswinterer Altstadt aus. In Königswinter, aber auch in Windeck, Köln und Bochum laufen in diesem Sommer die Dreharbeiten zur vierten Staffel des epischen Historienkrimis um den Kölner Kommissar Gereon Rath an, der auf den Bestsellern von Volker Kutscher basiert.