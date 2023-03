Premiere im Siebengebirgsmuseum in Königswinter Dieser Film über jüdisches Leben beeindruckt nachhaltig

Es klingt so unbeschwert, wenn jemand heute mit Stolz auf seine Königswinterer Heimat verkündet: „Ich bin ein Königswinterer Jong“. Diesen Stolz muss auch Albert Cahn (1877-1957) verspürt haben, als er genau das ausrief. Albert Cahn war ein Nachfahre der bekannten Königswinterer Familie Cahn. Er betrieb an der Hauptstraße in der Altstadt ein Schuhgeschäft und war im gesellschaftlichen Leben der Stadt tief verwurzelt. Als er damals seine Heimatliebe so unbekümmert zum Ausdruck brachte, konnte er noch nicht ahnen, dass auch er Opfer nationalsozialistischer Verfolgung werden und aus seiner geliebten Heimat im Siebengebirge fliehen würde.