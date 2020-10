Ehemaliger Einsatzflughafen Eudenbach : Flak-Fundamente im Wald entdeckt

Eudenbach Abholzung legt Zeugen der militärischen Geschichte des Eudenbacher Flugplatzes frei.

Der militärische Flugplatz Eudenbach wurde ab 1936 in der Musser Heide mit den zugehörigen militärischen Anlagen errichtet. Nach einer Erweiterung des Flugplatzes erfolgte 1943 die endgültige Fertigstellung. Der Flugplatz war ein Einsatzflughafen zweiter Ordnung, der im Geheimen gebaut wurde und erst im Falle einer Mobilisierung genutzt werden sollte. Ab dem Jahr 1944 gab es eine Flakstellung zum Schutz des Flughafens. Die Flugzeuge, die in Eudenbach stationiert waren, wurden in den Niederlanden und bei heranrückender Front in Aachen, Geilenkirchen und im Hürtgenwald eingesetzt. Nachdem die amerikanischen Streitkräfte am 7. März 1945 den Rhein bei Remagen überschritten hatten, ließ man den Flugplatz und die Lager räumen. Ab dem 25. März 1945 starteten von Eudenbach amerikanische Flugzeuge zur Großoffensive in Richtung Altenkirchen, Sieg und Ruhrkessel. Ab 1950 wurde er zunächst als Modellflugplatz, seit 1957 als Sportflugplatz genutzt.